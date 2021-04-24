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Четверо детей погибли при пожаре в Пермском крае

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - При пожаре в селе Утес Чусовского района Пермского края погибли четверо детей, сообщает Следственное управление СКР России по Пермскому краю.

По данным следствия, 23 апреля в поселке Утес четверо маленьких детей находились без присмотра взрослых в частном жилом доме. В это время в доме произошел пожар, во время которого детям спастись не удалось.

В огне сгорел частный жилой дом и надворные постройки на общей площади 72 кв. м. Пожар был ликвидирован в 19:40 (мск).

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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