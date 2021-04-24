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Геотермальную электростанцию за 2 млрд рублей построят на Южных Курилах

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Геотермальную электростанцию "Океанская-2" стоимостью 2 млрд рублей построят на острове Итуруп (Южные Курилы Сахалинской области) на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП), сообщает пресс-служба областного правительства.

"Договоренность о строительстве объекта, использующего энергию вулкана Баранского, достигнута во время Дней открытых дверей Сахалинской области для инвесторов, состоявшихся в Москве 22 и 23 апреля. Свое участие в проекте подтвердили - Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, министерство энергетики Сахалинской области, "УК Компьюлинк Групп" и Газпромбанк", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, стоимость проекта - около 2 млрд рублей, его реализуют с использованием механизма ГЧП. Электростанция "Океанская-2" будет мощностью 5МВт с возможностью дальнейшего увеличения до 15 МВт.

"Станция "Океанская-2" позволит полностью обеспечить электрической энергией промышленные объекты и жителей Итурупа, уменьшить зависимость отдаленной территории от завоза дизельного топлива", - цитирует пресс-служба губернатора региона Валерия Лимаренко.

Пресс-служба напоминает, что в 2007 году на Итурупе была введена в строй геотермальная электростанция "Океанская", состоящая из двух турбогенераторных установок "Туман 2а" мощностью 1,8 МВт каждая. После пожара на станции в 2013 году ее вывели из эксплуатации и законсервировали.

Новая станция позволит экономить на острове в среднем 25 тонн дизельного топлива в сутки, которое сейчас расходуется на местных дизельных электростанциях.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", основные виды деятельности ООО "УК Компьюлинк групп" (Москва) - консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Бенефициаром компании является Юрий Боровский.

На сайте компании сообщается, что группа компаний "Компьюлинк" предоставляет полный спектр услуг в ИТ и консалтинге: комплексное управление проектами, ИТ и бизнес-консалтинг, строительство и оборудование ЦОД, инженерные решения, создание сетей передачи данных и унифицированных коммуникаций, систем обеспечения информационной безопасности, поставка оборудования и ПО, сервисное обслуживание. ГК выполняет управление комплексными проектами в сфере строительства сетей связи, объектов промышленного и гражданского назначения.

Сахалинская область Южные Курилы Итуруп Океанская-2

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