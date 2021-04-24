В бассейне в Пензенской области отравились 18 детей

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Прокуратура начала проверку после отравления 18 детей в бассейне "Волна" в Нижнем Ломове Пензенской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, запах хлора во время групповых занятий почувствовал тренер. Он принял решение о госпитализации находящихся на тренировке детей - 18 человек в возрасте от 10 до 12 лет.

Сейчас семеро детей доставлены в областной центр, двое из них - в тяжелом состоянии. Остальные дети госпитализированы в ГБУЗ "Нижнеломовская МРБ".