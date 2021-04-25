Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:08Заразились
на 25.04В России 4 762 569+8 780В мире 146 111 821+471 407

В Пензенской области задержали замдиректора школы из-за отравления детей в бассейне

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя директора ДЮСШ Нижнеломовского района Пензенской области по делу об отравлении детей в бассейне, сообщает пресс-служба СКР в воскресенье.

Как отметили в ведомстве, "выполняются следственные действия с участием подозреваемого, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения".

По данным следствия, от отравления пострадал 21 ребенок 2004-2013 годов рождения, 20 детей находятся в больницах области.

Между тем, врио губернатора региона Олег Мельниченко сообщил, что госпитализированные с отравлением в бассейне в Нижнем Ломове дети могут быть выписаны 26 апреля.

"По рекомендации врачей все дети оставлены еще на сутки в стационарах, где осуществляется постоянный контроль над состоянием их здоровья. (...) Если динамика выздоровления позволит, то с понедельника ребят будут выписывать из лечебных учреждений и отпускать по домам", - цитирует Мельниченко его пресс-служба.

Врио губернатора области подчеркнул, что состояние детей стабильное, угрозы для жизни нет.

Как сообщалось, в субботу во время групповых занятий в бассейне "Волна" в Нижнем Ломове (Пензенская область) тренер почувствовал запах хлора, после чего принял решение о госпитализации находящихся на тренировке детей.

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Пензенская область

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 8,7 тыс. случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено 8,7 тыс. случаев заражения коронавирусом

Рогозин опроверг переговоры о полётах космонавтов на Crew Dragon

Рогозин опроверг переговоры о полётах космонавтов на Crew Dragon

Два человека погибли, один пострадал в автоаварии в Хабаровске

Пешеходный мост рухнул на автодорогу в Екатеринбурге

Что произошло за день: суббота, 24 апреля

"Роскосмос" подтвердил переговоры о полетах космонавтов на Crew Dragon

"Роскосмос" подтвердил переговоры о полетах космонавтов на Crew Dragon

Корабль "Прогресс МС-14" сведут с орбиты 29 апреля

Лукашенко сообщил о договоренности с Путиным "не трясти друг друга"

Лукашенко сообщил о договоренности с Путиным "не трясти друг друга"

Путин и Пашинян обсудили ситуацию вокруг Карабаха

Отряд российских боевых кораблей на пути из Сирии домой прошел Ла-Манш

Отряд российских боевых кораблей на пути из Сирии домой прошел Ла-Манш
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');