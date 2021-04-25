В Пензенской области задержали замдиректора школы из-за отравления детей в бассейне

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя директора ДЮСШ Нижнеломовского района Пензенской области по делу об отравлении детей в бассейне, сообщает пресс-служба СКР в воскресенье.

Как отметили в ведомстве, "выполняются следственные действия с участием подозреваемого, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения".

По данным следствия, от отравления пострадал 21 ребенок 2004-2013 годов рождения, 20 детей находятся в больницах области.

Между тем, врио губернатора региона Олег Мельниченко сообщил, что госпитализированные с отравлением в бассейне в Нижнем Ломове дети могут быть выписаны 26 апреля.

"По рекомендации врачей все дети оставлены еще на сутки в стационарах, где осуществляется постоянный контроль над состоянием их здоровья. (...) Если динамика выздоровления позволит, то с понедельника ребят будут выписывать из лечебных учреждений и отпускать по домам", - цитирует Мельниченко его пресс-служба.

Врио губернатора области подчеркнул, что состояние детей стабильное, угрозы для жизни нет.

Как сообщалось, в субботу во время групповых занятий в бассейне "Волна" в Нижнем Ломове (Пензенская область) тренер почувствовал запах хлора, после чего принял решение о госпитализации находящихся на тренировке детей.

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).