Путин на следующей неделе посетит Петербург

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит Санкт-Петербург, где пройдет заседание Совета законодателей РФ, который действует при Федеральном Собрании.

Глава государства каждый год выступает на этом заседании, говорится в программе "Москва. Кремль. Путин" ("Россия-1" ВГТРК).

Кроме того, по информации телеканала "Россия-1" президент возможно поздравит работников Скорой медицинской помощи с их профессиональным праздником, который отмечается в РФ 28 апреля.

Глава государства также обычно приезжает в храм Христа Спасителя на пасхальное богослужение. Пасха в этом году приходится на 2 мая.