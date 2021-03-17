В РПЦ отметили, что пока рано прогнозировать, будут ли храмы открыты на Пасху

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви не стали прогнозировать, будут ли храмы открыты для посещения на Пасху, которую в этом году православные отмечают 2 мая.

"Я полагаю, что поскольку мы на первой неделе поста находимся, то совершенно преждевременно говорить о ситуации. Я думаю, что даже эпидемиологи не скажут сегодня, какой она будет точно", - сказал глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в среду на пресс-конференции в Москве.

Он отметил, что такие прогнозы должны давать исключительно специалисты, каковым он не является. "Поэтому давайте мы подождем, впереди еще долгий путь", - сказал спикер РПЦ.

В свою очередь глава синодального Отдела по благотворительности епископ Пантелеимон предложил верующим усердно молиться о том, чтобы и в этом году не лишиться посещения храма на Пасху.

"Мне кажется, это зависит не только от наших действий, но и от того, как мы будем обращаться к Богу. Пост всегда был временем покаяния, и все, что на земле происходит, связано с грехами человеческими. Я не знаю, как появился этот вирус, виноваты в этом люди или нет, всякие есть версии. Но все-таки зло, которое входит в мир, часто связано с нашим грехом", - считает епископ.