Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:27Заразились
на 17.03В России 4 418 436+8 998В мире 120 697 035+478 975

В РПЦ отметили, что пока рано прогнозировать, будут ли храмы открыты на Пасху

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви не стали прогнозировать, будут ли храмы открыты для посещения на Пасху, которую в этом году православные отмечают 2 мая.

"Я полагаю, что поскольку мы на первой неделе поста находимся, то совершенно преждевременно говорить о ситуации. Я думаю, что даже эпидемиологи не скажут сегодня, какой она будет точно", - сказал глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в среду на пресс-конференции в Москве.

Он отметил, что такие прогнозы должны давать исключительно специалисты, каковым он не является. "Поэтому давайте мы подождем, впереди еще долгий путь", - сказал спикер РПЦ.

В свою очередь глава синодального Отдела по благотворительности епископ Пантелеимон предложил верующим усердно молиться о том, чтобы и в этом году не лишиться посещения храма на Пасху.

"Мне кажется, это зависит не только от наших действий, но и от того, как мы будем обращаться к Богу. Пост всегда был временем покаяния, и все, что на земле происходит, связано с грехами человеческими. Я не знаю, как появился этот вирус, виноваты в этом люди или нет, всякие есть версии. Но все-таки зло, которое входит в мир, часто связано с нашим грехом", - считает епископ.

РПЦ

Новости по теме

Новости

РКН объяснил требование удалить аккаунт "МБХ медиа" в Twitter

Член исполкома ОКР арестован на два месяца по обвинению в мошенничестве

Член исполкома ОКР арестован на два месяца по обвинению в мошенничестве

Литовец подал в суд на ГИБДД Петербурга из-за требования перевести права на русский

Юриста убили в Уфе после заседания суда

В РФ за прошлый год признали нежелательными 12 иностранных НПО

В РФ за прошлый год признали нежелательными 12 иностранных НПО

ФАС сообщила о внеплановых проверках крупнейших производителей птицы

ФАС сообщила о внеплановых проверках крупнейших производителей птицы

Переработчики пластмасс просят законодательных мер для замедления роста цен на сырье. Обзор

Переработчики пластмасс просят законодательных мер для замедления роста цен на сырье. Обзор

Путин поручил прокурорам отслеживать ситуацию на рынке труда

Министр Фальков пообещал исполнять закон о просветительстве в интересах исследователей

Министр Фальков пообещал исполнять закон о просветительстве в интересах исследователей
Дело Михаила Абызова

СКР попросил власти Италии арестовать имущество экс-министра Абызова

СКР попросил власти Италии арестовать имущество экс-министра Абызова
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');