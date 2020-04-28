День работника скорой помощи в РФ будет установлен на 28 апреля

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин предложил установить 28 апреля новый профессиональный праздник - День работника скорой помощи.

"Знаю, что именно сегодня, 28 апреля, неофициально отмечается день создания (службы) Скорой помощи в России. Я хочу поздравить врачей, фельдшеров, медицинских сестер, санитарок, водителей экипажей с этим праздником, поблагодарить вас за столь нужный людям труд", - сказал Путин на совещании по вопросам готовности регионов к борьбе с коронавирусом.

По его словам, в эти напряженные дни и недели работники службы "демонстрируют мужество, свои лучшие человеческие качества".

"И думаю, что было бы правильно установить именно в эту дату профессиональный праздник - День работника скорой медицинской помощи. Мы так и сделаем", - отметил президент.