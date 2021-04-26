Студенты пожаловались на скопление фур у культурного центра университета Астрахани

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Объединенный совет студентов Астраханского госуниверситета выступил с публичным обращением к губернатору региона, требуя ликвидировать скопление фур у культурного центра университета, сообщается в соцсетях университета.

"В непосредственной близости от культурного центра в два ряда стоят огромные фуры. Студенты не могут подъехать к центру, им некуда припарковать личный транспорт, да и пройди можно с трудом. Водители агрессивно ведут себя", - говорится в обращении.

Ректор университета Константин Маркелов поддержал студентов в комментариях. "Несколько раз официально обращался к руководству города, области и правоохранительных структур. Есть поручение губернатора навести порядок, но решения до сих пор нет", - написал он.

В пресс-службе астраханской таможни пояснили, что скопление фур связано с ограничениями, введенными для предотвращения распространения коронавируса: Казахстан с ноября 2020 года требует при пересечении границы с РФ результат теста на коронавирус. Пока результаты готовятся, грузовики простаивают в Астрахани.