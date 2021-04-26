Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:40Заразились
на 26.04В России 4 771 372+8 803В мире 147 189 618+727 967

Матроса с рыболовецкого судна неделю ищут в Калининградском заливе

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Следственные органы проводят проверку по факту исчезновения члена экипажа рыболовецкого судна, стоящего на якоре в акватории Калининградского залива. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Следствие установило, что вечером 18 апреля семь членов экипажа судна МСТБ-КД 0230 распивали спиртные напитки в служебном общежитии. Затем капитан судна и один из матросов решили переночевать на борту сейнера. Они на лодке доплыли до судна, поднялись на борт и легли спать в каюте.

Утром 19 апреля капитан обнаружил, что матроса на судне нет. По предварительной информации, накануне пропавший поссорился со своей бывшей женой.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Поиски пропавшего матроса с помощью водолазов продолжаются.

Калининград

Новости
Дипломатическое противостояние

Россия выдворит сотрудника посольства Украины в Москве

Россия выдворит сотрудника посольства Украины в Москве
Пандемия коронавируса

В РФ не планируют вводить новых COVID-ограничений на майские праздники

Организации самостоятельно определят режим работы с 4 по 7 мая

Трем журналистам DOXA суд разрешил двухчасовые прогулки

Путин подписал указ о военных сборах для граждан в запасе

Путин подписал указ о военных сборах для граждан в запасе

"Штабы Навального" прекращают работу после решения прокуратуры Москвы

"Штабы Навального" прекращают работу после решения прокуратуры Москвы
Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор не выявил в РФ "индийский" штамм коронавируса

Дипломатическое противостояние

Песков назвал серьезными обвинения России в связи со взрывами в Чехии

Песков назвал серьезными обвинения России в связи со взрывами в Чехии

Два больших десантных корабля Северного флота остались в Черном море после учений

Два больших десантных корабля Северного флота остались в Черном море после учений

Итальянскому дипломату предписано покинуть Россию в течение суток

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');