Матроса с рыболовецкого судна неделю ищут в Калининградском заливе

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Следственные органы проводят проверку по факту исчезновения члена экипажа рыболовецкого судна, стоящего на якоре в акватории Калининградского залива. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Следствие установило, что вечером 18 апреля семь членов экипажа судна МСТБ-КД 0230 распивали спиртные напитки в служебном общежитии. Затем капитан судна и один из матросов решили переночевать на борту сейнера. Они на лодке доплыли до судна, поднялись на борт и легли спать в каюте.

Утром 19 апреля капитан обнаружил, что матроса на судне нет. По предварительной информации, накануне пропавший поссорился со своей бывшей женой.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Поиски пропавшего матроса с помощью водолазов продолжаются.