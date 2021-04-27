Экс-главу IT-управления ФТС будут судить за злоупотребления на 440 млн руб.

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Экс-генерала Федеральной таможенной службы (ФТС), уже имеющего судимость за мошенничество, вновь будут судить - теперь уже за злоупотребление должностными полномочиями с ущербом в 440 млн рублей.

Прокуратура Москвы сообщила, что утвердила обвинительное заключение по делу 58-летнего бывшего начальника Главного управления информационных технологий ФТС РФ. Его обвиняют по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Источник "Интерфакса" уточнил, что речь идет о бывшем высокопоставленном сотруднике ФТС Алексее Шашаеве, ранее осужденном за мошенничество и освобожденном по УДО в 2018 году.

По данным следствия, "осознавая, что приемка неработоспособных ИК ЕАИС (автоматизированных систем) может повлечь причинение существенного имущественного вреда, в июне 2013 года он утвердил акт сдачи-приемки выполненных технических услуг по госконтракту". "Это позволило принять неработоспособное программное обеспечение, за разработку которого на расчетные счета исполнителя перечислена оплата в размере более 440 млн рублей", - отметили в прокуратуре.

Там уточнили, что в 2016 году Тверской суд Москвы признал таможенника виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ, назначив наказание в виде четырех лет и восьми месяцев лишения свободы, с лишением на два года права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти и штрафом в 500 тыс. рублей. Также он был лишен специального звания генерал-лейтенанта таможенной службы.

В сентябре 2018 года он освобожден условно-досрочно, когда ему оставалось отбыть 1 год 11 месяцев 4 дня наказания.

Новое уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Дорогомиловский суд Москвы.