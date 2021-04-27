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После взрыва пороха при обыске в Казани возбуждено дело о покушении на полицейских

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Жителя Казани, при обыске в доме которого взорвался порох и произошел пожар, заподозрили в посягательстве на жизнь полицейских и в покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по п.п. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК и ст. 317 УК, сообщили в СК Татарстана.

27 апреля сотрудники угрозыска пришли с обыском в квартиру подозреваемого на улице Батыршина. По версии следствия, он хранил дома компоненты для изготовления взрывоопасных веществ, в том числе порох и во время обыска поджег их. Произошел взрыв, начался пожар, его потушили, никто не пострадал.

Хозяина квартиры задержали. Следствие попросит его арестовать.

Ранее в МЧС сообщили, что получили сигнал о пожаре в многоквартирном доме в 12:19. Пожарным пришлось выбить в подъезде стекла, чтобы жильцы не отравились продуктами горения. Из зоны сильного задымления вывели пять человек, еще десять вышли на улицу сами.

МЧС Казань Татарстан СКР

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