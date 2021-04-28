Кипр выдал РФ бывшего главу обанкротившегося "Экопромбанка"

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Бывший председатель правления обанкротившегося Экопромбанка Андрей Туев, обвиняемый в растрате более 240 млн рублей, экстрадирован с Кипра в Россию. Об этом сообщил в среду официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата).

По версии следствия, в 2013 году Туев, являясь председателем правления ОАО АКБ "Экопромбанк", "используя служебное положение, заключил кредитный договор без обеспечения с подставной организацией ООО "Рейс". В результате банку был причинен ущерб на сумму более 240 млн рублей.

Кроме того, как полагает следствие, глава банка совместно со своим заместителем, "действуя в интересах ООО "Магнит-Инвест", которое не возвратило кредит на 260 млн рублей, вывели объекты недвижимости должника на сумму залога".

В результате компания не исполнила обязательства перед банком. Эти действия привели к банкротству кредитной организации и ее ликвидации, отметил Иванов.

Поскольку банкир скрылся от правоохранительных органов, его объявили в международный розыск. В 2016 году его обнаружили на Кипре, куда был направлен запрос о его выдаче. Этот запрос был удовлетворен. В сопровождении спецконвоя Андрей Туев будет доставлен в Москву.

ЦБ РФ отозвал лицензию у Экопромбанка 18 августа 2014 года, 29 сентября того же года Арбитражный суд Пермского края признал кредитную организацию банкротом.

Экопромбанк по итогам первого полугодия 2014 года занимал 263-е место по объему активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

6 декабря 2018 года бывший зампред правления Экопромбанка Владимир Манин был приговорен к 2,5 года колонии за злоупотребление полномочиями, повлекшее причинение ущерба в размере более 120 млн рублей. Еще через полгода, 20 мая 2019 года, обвинительный приговор вынесли бывшему акционеру Экопромбанка Владимиру Нелюбину, которого приговорили к 6 годам и 3 месяцам колонии по делу о хищении 215 млн рублей.