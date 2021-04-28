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Координатора мурманского штаба Навального оштрафовали за акцию 21 апреля

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Мурманска назначил наказание в виде штрафа координатору городского штаба Алексея Навального Виолетте Грудиной в связи с проведением 21 апреля несанкционированной акции, сообщила в соцсетях сама активистка.

Грудина написала, что штраф составил 75 тыс. рублей за правонарушение по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ (Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Ранее Октябрьский райсуд оштрафовал двух участников акции 21 апреля. В первом случае штраф за участие в акции составил 10 тыс. рублей. Во втором случае в суде затруднились назвать сумму штрафов за участие в акции и неповиновение сотруднику полиции.

Кроме того, суд отложил рассмотрение дел об административных правонарушениях в отношении еще двух участниц акции 21 апреля в Мурманске.

По подсчетам мэрии Мурманска, в несанкционированной акции 21 апреля участвовали 100 человек.

Виолетта Грудина Алексей Навальный

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