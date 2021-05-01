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Глава ставропольского управления Росимущества стал фигурантом дела

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении руководителя управления Федерального агентства по управлению госимуществом в Ставропольском крае, подозреваемого в превышении должностных полномочий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, в декабре 2020 года он без согласования с Росимуществом заключил с одной из организаций договор купли-продажи земельного участка в Петровском районе значительно дешевле кадастровой стоимости.

В результате государство лишилось земельного участка площадью более 140 тысяч квадратных метров, сумма ущерба - более 168 млн рублей.

Согласно данным сайта ставропольского управления Росимущества, его возглавляет Александр Ковалев.

Ставропольский край Росимущество

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