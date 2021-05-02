Строевые истребители Су-30СМ пройдут глубокую модернизацию

Истребитель Су-30СМ Фото: Виталий Невар/ТАСС

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Стоящие на вооружении ВКС и ВМФ РФ истребители Су-30СМ будут модернизированы до варианта Су-30СМ2, сообщила в воскресенье газета "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны РФ.

"Принципиальное решение о модернизации парка Су-30СМ до уровня СМ2 уже принято. Планируется, что работы будут завершены до 2027 года. Под апгрейд попадут не только истребители Воздушно-космических сил, но и морской авиации. Правда, по словам собеседников издания, точное количество "тридцаток", которые пройдут модернизацию до уровня Су-30СМ2, пока не определено", - говорится в материале.

Обновленные самолеты получат самый современный двигатель - АЛ-41Ф-1С (изделие 117С), который сейчас устанавливается на серийные самолеты Су-35, более мощный радар "Ирбис", а также расширенный арсенал оружия класса "воздух-воздух" и "воздух-земля", в том числе гиперзвукового.

"По сравнению с нынешней силовой установкой Су-30СМ тяга у нового "движка" увеличена на 16%, до 14 500 кгс. Ресурс авиамотора повысился сразу в два раза, до 4 тыс. часов, без увеличения массы и габаритов. Оснащенный плазменной системой зажигания АЛ-41Ф-1С более экономичен, чем установленный сейчас на "тридцатку" АЛ-31ФП. С тем же количеством топлива истребитель сможет находиться в воздухе дольше", - отмечает газета.

В августе 2020 года министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что специалисты Иркутского авиазавода установили двигатели, используемые на Су-35С, на истребитель Су-30СМ, в ближайшее время будут проведены летные испытания.

Как сообщал "Интерфакс", на форуме "Армия-2020" Минобороны и ОАК подписали контракт на поставку модернизированных Су-30СМ2 для ВКС и ВМФ России. Ранее Шойгу заявил, что ведомство закажет 21 истребитель новой постройки.

По словам главы ОАК Юрия Слюсаря, боевые возможности модернизированного самолета будут существенно расширены, в том числе за счет нового ассортимента средств поражения. Кроме того, Су-30СМ2 будет полностью импортозамещенным.

Су-30СМ (серийный модернизированный) - многоцелевой истребитель поколения "4+", разработан ОКБ Сухого и серийно выпускается на Иркутском авиазаводе корпорации "Иркут" (обе компании входят в ОАК). Самолеты серийно поставляют в войска с 2013 года. На сегодня они стали самым многочисленным типом современных истребителей на вооружении - ВКС и ВМФ России уже получили более сотни таких самолетов.

Су-30СМ предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток и в сложных метеорологических условиях.