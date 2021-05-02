Житель Ленинградской области устроил стрельбу из-за мангала

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - В Ленинградской области задержали мужчину, угрожавшего убийством компании рыбаков, сообщает в воскресенье пресс-служба регионального главка МВД.

Как рассказали в пресс-службе, накануне днем у бывшего рыболовецкого колхоза на берегу реки Волхов в городе Сясьстрой произошел конфликт между рыбаками из Петербурга и местным жителем. Его причиной стал мангал, которым решили воспользоваться приезжие. Местный житель заявил, что это его имущество и его территория, находиться на которой он запрещает. Также мужчина угрожал рыбакам убийством и несколько раз выстрелил из ружья.

В полиции уточнили, что в результате инцидента пострадавших нет. Ружье изъяли, а позднее мужчину задержали.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).