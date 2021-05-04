Губернатор Петербурга увеличил свой доход за 2020 год и приобрел гараж

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Доход губернатора Петербурга Александра Беглова за 2020 год вырос примерно на 4,8% по сравнению с 2019 годом, следует из декларации, опубликованной на сайте городской администрации.

За прошлый год Беглов заработал 4,048 млн рублей, что на 187 тыс. рублей больше показателя за предыдущий период. Супруга губернатора также нарастила доходы - с 10,1 млн до 11,5 млн рублей за год.

Беглов все еще не владеет транспортными средствами, но в его собственности появился гараж. Жена же водит тот же Mercedes-Benz E300, у нее есть свой гараж и машиноместо в пользовании.

За год губернатор также перевел в собственность земельный участок площадью 22 кв. метра, которым ранее только пользовался. В итоге в собственности Беглова помимо гаража указаны три участка земли общей площадью 3122 кв. метра, квартира в 150 кв. метров и половина жилого дома в 120 кв. метров, который ранее упоминался как "разрушенный". Беглов также пользуется еще одной квартирой в 106 кв. метров.

Супруга губернатора владеет долями в земельных участках общей площадью 1719 кв. метров, участком в 988 кв. метров целиком, жилым домом, четырьмя квартирами и половиной еще одного жилого дома площадью 242 кв. метра. Список ее недвижимости за год не претерпел изменений.