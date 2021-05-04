Каждый пятый россиянин назвал себя ленивым

Также ВЦИОМ выяснил, сколько людей понимает слово "прокрастинация"

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Считают себя ленивыми 21% россиян, показал опрос, проведенный ВЦИОМом по телефону 3 апреля среди 1600 взрослых граждан. В возрастной группе от 18 до 24 лет себя ленивыми считают 29%.

Трудолюбивыми себя считают 73% опрошенных, у женщин доля таких ответов выше - 77%.

Из тех, кто себя считает ленивым, 11% объяснили, что они не хотят или не могут себя заставить что-то сделать, 9% откладывают дела на потом или находят причины что-либо не делать, 7% считают, что могли бы успевать больше, по 5% сослались на слабое здоровье или утомляемость, а также на то, что не любят напрягаться.

Слово "прокрастинация" не слышали 74% респондентов, 13% сказали, что его слышали, но не могут объяснить, что оно значит. 6% сказали, что прокрастинация - это откладывание дел на потом, а 4% — нежелание чем-либо заниматься, безделье.

В пресс-релизе ВЦИОМ определил прокрастинацию как склонность в психологии постоянно откладывать даже важные и срочные дела, которая приводит к жизненным проблемам и болезненным психологическим эффектам.

При этом 30% опрошенных признали, что часто могут откладывать дела на потом, 66% такого за собой не замечали. На вопрос о конкретных делах, которые люди все же ленятся делать, 13% назвали дела по дому, 10% - уборку и мытье полов и окон, 6% - готовку и мытье посуды. По 3% признались, что могут лениться делать зарядку, работать на грядках и делать уроки или проверять уроки детей. 14% респондентов заявили, что никогда не ленятся и всегда все делают.

Среди тех, кто считает себя трудолюбивым, 30% объяснили, что много работают, в том числе без выходных, 18% сослались на то, что на них домашнее хозяйство и много забот, 15% сказали, что любят трудиться и в движении - жизнь, 12% не любят сидеть без дела, 7% упомянули большой стаж работы.