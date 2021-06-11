В РФ 51% работодателей увидел пользу в трате части рабочего времени на личные дела

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Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В руководстве половины российских компаний (51%) придерживаются мнения, что возможность сотрудников посвящать часть рабочего времени решению личных вопросов приводит к росту продуктивности труда, свидетельствуют данные опроса исследовательского портала SuperJob.ru, поступившие в пятницу в "Интерфакс".

Среди аргументов представителей руководства компаний мнение о том, что такой подход может быть полезен при условии, что такое поведение сотрудников - скорее исключение, чем правило.

Вместе с тем 49% работодателей в РФ не приветствуют такое отношение сотрудников к работе, показывают результаты опроса. Они считают, что на работе нужно заниматься трудовой деятельностью, не распыляясь на личные вопросы.

Опрос сотрудников показал, что более половины респондентов (53%) видят в возможности решать личные вопросы в рабочее время плюсы для продуктивности трудовой деятельности. Основной аргумент этой части участников опроса, состоит в том, что нерешенные личные вопросы создают стресс, что мешает работе, а также в том, что ряд личных вопросов можно решить только в будни и именно в рабочее время.

Не соглашаются с такой позицией 47% сотрудников. Их аргумент состоит в необходимости контролировать рабочее время, так как в противном случае коллектив работает не в полную силу.

Опросы проводились с 4 мая по 9 июня.