В Калининграде госпитализировали избитого и раздетого годовалого ребенка

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Доследственную проверку начали в Калининграде после того, как жильцы дома нашли раздетого и избитого ребенка, сообщила пресс-служба регионального управления СКР.

Жители многоквартирного дома по улице Левитана в Калининграде 2 мая обнаружили избитого и полураздетого годовалого мальчика на лестничной площадке в подъезде. С травмами ребенок госпитализирован в лечебное учреждение.

По предварительной информации, мать ребенка злоупотребляет алкоголем, но родительских прав не лишена.

В ходе проверки будут установлены и опрошены участники инцидента, а также дана надлежащая правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов опеки и профилактики, отметили в СКР.