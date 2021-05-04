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Что произошло за день: вторник, 4 мая

Приостановка разрешения на строительство "Северного потока 2", крушение моста в Мексике и запрет на экспорт гречки

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Действие разрешения на стройку "Северного потока 2" приостановлено. Это сделано в связи с обращением в суд экологов. Разрешение считается недействительным до конца мая.

- Суточный COVID-прирост в России стал минимальным с сентября. В стране выявлено 7 770 случаев заражения. В Москве за сутки 2050 новых случаев COVID-19.

- В Мехико метромост обрушился под проходящим поездом. Обрушение произошло после того, как автомобиль врезался в одну из опор моста. Жертвами крушения стали 23 человека, пострадали около 70.

- РФ ввела запрет на экспорт гречихи и гречки с 5 июня по 31 августа. Ранее с предложением ввести такие меры выступил Минсельхоз. В ведомстве поясняли, что это необходимо "в целях сохранения необходимых объемов гречихи и гречневой крупы на внутреннем рынке и недопущения резких колебаний цен".

- Более 80 бывших силовиков в Белоруссии лишены званий за содействие протестам. Это как сотрудники силовых ведомств, которых власти обвиняют в "нагнетании протестных настроений", так и бывшие силовики, которые снимали погоны и отказывались от исполнения служебных обязанностей.

- Дипломат из Швейцарии погибла в Иране. Высокопоставленная сотрудница посольства упала с высотного здания. МИД Швейцарии подтвердил, что женщина умерла в результате несчастного случая.

- В S7 задумались о создании лоукостера. Отмечается, что проект будет запущен "только в случае высокой бизнес-эффективности новой авиакомпании".

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