В Москве за сутки выявили чуть более 2 тыс. случаев заражения COVID-19

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Еще 2050 случаев COVID-19 зафиксировали в Москве за сутки, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

Накануне сообщалось о регистрации 2 635 инфицированных, заболеваемость сократилась примерно на 22%.

Скончался за последние 24 часа 61 москвич, впервые со второй декады февраля суточное число смертей от COVID-19 превысило 60. Всего заболевание привело к гибели 18 547 горожан.

За все время пандемии коронавирусную инфекцию перенесли 1 млн 103 403 москвича.

Выздоровели 997 957 московских пациентов, в том числе 1 584 за сутки.

С 12 февраля в Москве выявляли менее 2 тыс. случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась в апреле, когда в городе начали вновь фиксировать свыше 2 тыс. случаев COVID-19 в день.

В начале января 2021 года этот показатель превышал 5 тыс.