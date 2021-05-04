Более 80 бывших силовиков в Белоруссии лишены званий за содействие протестам

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Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом лишил воинских и специальных званий более 80 бывших военнослужащих и сотрудников различных силовых ведомств.

Как сообщает пресс-служба белорусского президента, в период обострения общественно-политической обстановки в стране отдельные военнослужащие и сотрудники силовых ведомств "нагнетали протестные настроения в обществе, организовывали и участвовали в несанкционированных мероприятиях, размещали в сети Интернет экстремистские материалы, призывали к радикальным действиям, публиковали личные данные государственных служащих, журналистов, сотрудников правоохранительных органов, выступали с обвинениями, оскорблениями и угрозами в их адрес".

Званий лишены также сотрудники силовых структур, которые проявляли неуважение к государственным символам, выбрасывали служебные удостоверения, снимали погоны, отказывались от исполнения служебных обязанностей. Отмечается, что в отношении некоторых из них возбуждены уголовные дела, в том числе за организацию актов терроризма.

В Белоруссии после президентских выборов 9 августа 2020 года в течение более полугода продолжались массовые акции протеста против итогов выборов, победителем которых был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.

Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции практически прекратились, они носят эпизодический и локальный характер.