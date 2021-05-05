Тройное убийство произошло в одном из сел Забайкалья

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Житель одного из сел Забайкальского края, по предварительным данным, в среду убил трех человек, а затем покончил с собой, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

По информации СКР, житель села Жидка 1986 года рождения "из-за неприязненных отношений" застрелил 26-летнюю сожительницу, ее 18-летнего брата, а также мужчину 1986 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более человек).

На месте происшествия работают сотрудники Нерчинского межрайонного следственного отдела, а также полицейские. В село также направлены следователи-криминалисты краевого следственного управления.