Самолет рейса Оренбург-Москва вернулся в аэропорт вылета по техпричине
Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Самолет Boeing 738 в пятницу вынужденно сел в аэропорту Оренбурга из-за срабатывания датчика неисправности закрылок, сообщает Уральская транспортная прокуратура.
"В 6:45 в аэропорту Оренбурга произвело вынужденную посадку воздушное судно Boeing 738, авиарейс N1245 авиакомпании "Аэрофлот" сообщением Оренбург - "Шереметьево" (Москва). Посадка совершена в результате возможной технической неисправности (сработал датчик неисправности закрылок)", - говорится в сообщении.
На борту находились 68 пассажиров, из них трое детей. Никто не пострадал.