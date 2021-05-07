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Самолет рейса Оренбург-Москва вернулся в аэропорт вылета по техпричине

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Самолет Boeing 738 в пятницу вынужденно сел в аэропорту Оренбурга из-за срабатывания датчика неисправности закрылок, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

"В 6:45 в аэропорту Оренбурга произвело вынужденную посадку воздушное судно Boeing 738, авиарейс N1245 авиакомпании "Аэрофлот" сообщением Оренбург - "Шереметьево" (Москва). Посадка совершена в результате возможной технической неисправности (сработал датчик неисправности закрылок)", - говорится в сообщении.

На борту находились 68 пассажиров, из них трое детей. Никто не пострадал.

Оренбург

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