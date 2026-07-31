Минобороны Польши заявило, что 30 июля пространство страны нарушила российская ракета

Замглавы польского Минобороны Цезари Томчик Фото: Marek Antoni Iwanczuk/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Воздушное пространство Польши утром 30 июля нарушила российская ракета Х-101, заявил замглавы польского Минобороны Цезари Томчик.

"Мы можем с полной ответственностью подтвердить, что это была российская ракета Х-101", - сказал он телеканалу TVN24.

"Крылатая ракета, способная нести даже ядерные боеголовки, которая взорвалась при ударе о землю. Потенциально очень опасная ракета", - добавил он.

Утром 30 июля Оперативное командование вооруженных сил Польши заявило, что неизвестный объект нарушил восточную границу Польши в ночь на 30 июля, после чего исчез с радаров. Сообщалось, что объект упал в неосвоенной местности недалеко от города Тарнава-Колония в Люблинском воеводстве (регион на границе с Украиной и Белоруссией - ИФ). На месте происшествия проводится расследование. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что, по предварительным данным, речь идет о российской ракете, но нет оснований полагать, что целью была Польша.