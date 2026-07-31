В Волгограде после атаки БПЛА в завалах нашли погибшую

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В Красноармейском районе Волгограда в завалах частного дома, разрушенного при ночной атаке БПЛА, нашли погибшую, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.



"При разборе завалов на месте жилого дома по ул. Булаткина в Красноармейском районе Волгограда обнаружена женщина. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей, - написал он. - По уточненным данным, госпитализировано 8 пострадавших, из них двое в тяжелом состоянии".

Ранее Бочаров сообщил, что в Волгограде в результате атак БПЛА повреждены многоквартирный дом в Тракторозаводском районе, частное домовладение в Красноармейском районе, загорелось предприятие ТЭК на юге города и склад в Дзержинском районе. Также он сообщал о пяти пострадавших, которых доставили в больницу.

В пресс-службе Wildberries сообщили, что в результате атаки на логистический объект в Волгограде там начался пожар. Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах.

Представители муниципалитета обследуют многоквартирные дома в Волгограде для проведения восстановительных работ. С жильцами обсуждают вопрос компенсации в случае повреждения имущества. На период работы оперативных служб и ликвидации последствий атаки БПЛА подготовлен пункт временного размещения. Для жильцов домов были организованы спальные места и горячее питание.