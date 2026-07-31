Поиск

В Нижегородской области задержан подозреваемый в сборе данных о ВПК

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В Нижегородской области задержан и арестован подозреваемый в сборе сведений о предприятиях военно-промышленного комплекса под видом логиста, сообщили ЦОС ФСБ и СКР.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии со Следственным комитетом Российской Федерации на территории Нижегородской области задержан гражданин РФ, 1975 г.р., участник запрещенной в России террористической организации "Артподготовка". собиравший в интересах украинских спецслужб сведения разведывательного характера о предприятиях военно-промышленного комплекса России", - сообщил ЦОС.

По данным спецслужбы, под видом сотрудника логистической транспортной компании он провел в семи регионах разведку стратегически важных объектов и передал данные через интернет своим кураторам.

Вменили ему ч. 2 ст.205.5 УК (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической), сообщили в СК.

По данным СКР, на допросе он дал признательные показания по обстоятельствам совершенного им преступления и сообщил, что собранная им информация предназначалась в том числе лидеру "Артоподготовки" Вячеславу Мальцеву (признан в РФ иноагентом).

Артподготовка ВПК СКР ФСБ Нижегородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минобороны Польши заявило, что 30 июля пространство страны нарушила российская ракета

Обязательный региональный компонент войдет в школьный курс "Россия - мои горизонты"

В Нижегородской области задержан подозреваемый в сборе данных о ВПК

DNS считает маловероятной версию внешнего воздействия на склад во Владивостоке

 DNS считает маловероятной версию внешнего воздействия на склад во Владивостоке

Остекление восьми многоэтажек повреждено в Волгоградской области в результате атаки БПЛА

Логистический объект Wildberries в Волгограде загорелся после атаки БПЛА

 Логистический объект Wildberries в Волгограде загорелся после атаки БПЛА

DNS сообщила о возможных задержках доставки товаров из-за пожара на складе во Владивостоке

Беспилотники повредили многоквартирный дом и объект ТЭК в Волгограде

Многоквартирный дом поврежден после атаки БПЛА на Ростовскую область

 Многоквартирный дом поврежден после атаки БПЛА на Ростовскую область
Хроники событий
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 451 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10840 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3404 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов