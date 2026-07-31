В Нижегородской области задержан подозреваемый в сборе данных о ВПК

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В Нижегородской области задержан и арестован подозреваемый в сборе сведений о предприятиях военно-промышленного комплекса под видом логиста, сообщили ЦОС ФСБ и СКР.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии со Следственным комитетом Российской Федерации на территории Нижегородской области задержан гражданин РФ, 1975 г.р., участник запрещенной в России террористической организации "Артподготовка". собиравший в интересах украинских спецслужб сведения разведывательного характера о предприятиях военно-промышленного комплекса России", - сообщил ЦОС.

По данным спецслужбы, под видом сотрудника логистической транспортной компании он провел в семи регионах разведку стратегически важных объектов и передал данные через интернет своим кураторам.

Вменили ему ч. 2 ст.205.5 УК (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической), сообщили в СК.

По данным СКР, на допросе он дал признательные показания по обстоятельствам совершенного им преступления и сообщил, что собранная им информация предназначалась в том числе лидеру "Артоподготовки" Вячеславу Мальцеву (признан в РФ иноагентом).