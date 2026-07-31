Обязательный региональный компонент войдет в школьный курс "Россия - мои горизонты"

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Региональный компонент в курсе внеурочной деятельности "Россия - мои горизонты" станет обязательным с 2026/27 учебного года, нововведение затронет более 8,5 млн учеников шестых-одиннадцатых классов в рамках единой модели профориентации, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

"С 2026/27 учебного года региональный компонент в школьном курсе внеурочной деятельности "Россия - мои горизонты" станет обязательным", - говорится в сообщении.

В частности, в программе появятся не менее восьми занятий, посвященных экономике, ведущим предприятиям, востребованным профессиям и карьерным возможностям конкретного субъекта РФ.

Региональный компонент уже апробирован в школах 75 субъектов РФ. В 2025/26 учебном году проведено 280 тематических занятий, уточняется в сообщении.

В пресс-службе добавили, что особое внимание в рамках курса "Россия - мои горизонты" будет уделено знакомству школьников с аграрными профессиями. Педагоги расскажут о важности развития сельского хозяйства, современных агротехнологиях и перспективах работы в отрасли.

Курс внеурочной деятельности "Россия - мои горизонты" внедрен для всех учеников шестых-одиннадцатых классов с 2023 года. На занятиях дети знакомятся с достижениями России в разных областях и востребованными профессиями. К практическим мероприятиям привлечены более 14 тыс. работодателей, которые организуют для школьников экскурсии на предприятия и профессиональные пробы.

"С 1 сентября на занятиях курса "Россия - мои горизонты" молодые люди будут узнавать о ведущих предприятиях, ключевых отраслях экономики и востребованных профессиях своей малой родины, знакомиться с современными производствами и успешными специалистами. Такой подход поможет детям осознанно выбрать дальнейший образовательный маршрут, а регионам - подготовить мотивированные кадры с учетом потребностей экономики", - цитирует пресс-служба министра просвещения РФ Сергея Кравцова.