Суд в Екатеринбурге арестовал второго фигуранта дела об избиении ученого Зезина

Аркадий Вагнер в Октябрьском районном суде Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге Октябрьский суд арестовал до 28 сентября Аркадия Вагнера по делу об об избиении директора Уральского федерального аграрного центра Уральского отделения Российской академии наук Никиты Зезина, сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Днем ранее этот же суд арестовал по этому делу Александра Реверука на два месяца. Фигурантам дела предъявлено обвинение по ч.2 ст.213 УК (хулиганство, совершенное группой лиц либо связанное с сопротивлением представителю власти, либо иному лицу, пресекающему нарушение общественного порядка).

Реверук заявил, что не считает себя виновным.

"Человек погиб по естественным причинам. Я к этому не причастен. (...) Схватил просто одного (мужчину - ИФ) немножко за шиворот, отбросил, и второго", - сказал он.

Зезин 13 июля подал заявление в полицию о том, что его избили. В МВД сообщили, что его направили на судмедэкспертизу для оценки тяжести полученных травм, он лег в больницу и через неделю там умер. В СКР сообщали, что умер он от сердечного заболевания.

Как сообщалось со ссылкой на данные следствия, 13 июля Зезин вместе со своим заместителем Александром Шаниным обследовал опытные поля и посевы. На одном из полей они увидели детей 8-10 лет и договорились с их родителями, что довезут несовершеннолетних до института и передадут им. К институту подъехали четыре внедорожника, откуда вышли двое мужчин, один из них избил ученых.