Балабаново осталось без воды из-за энергоаварии

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В Балабанове прекратилась подача водопроводной воды, потому что станция обезжелезивания, обеспечивающая город, обесточена из-за аварии, сообщил глава Боровского муниципального округа Николай Калиничев.

"При проведении ремонтных работ на трассе М-3 произошла аварийная ситуация на линии электроснабжения. Сотрудники РЭС оперативно выполнили переподключение на резервные кабели", - написал Калиничев.

В системе восстанавливается давление. Водоснабжение города вернется в штатный режим в течение ближайших нескольких часов, добавил он.

Балабаново входит в Боровский муниципальный округ Калужской области. По данным на 1 июля 2026 года, в городе проживали 25 574 человека.