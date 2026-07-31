Открытое горение на складе Wildberries в Пензенской области ликвидировано

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение на складе Wildberries в Пензенской области, возникшее после атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

"Напомню, что огонь тушили более 100 пожарных с привлечением 50 единиц спецтехники. Также были задействованы два пожарных поезда и авиация МЧС", - написал он в своем канале в Мах в пятницу.

По данным губернатора, к настоящему моменту пожарный вертолет, привлечение которого позволило ускорить локализацию огня, завершил свою работу.

"На объекте остались несколько расчетов, которые занимаются проливкой и разборкой конструкций", - написал Мельниченко.

Губернатор также сообщил, что житель региона, накануне пострадавший при атаке, выписан из больницы.

Ранее Мельниченко информировал, что в рано утром в четверг БПЛА атаковали склад Wildberries. По его данным, площадь возгорания после атаки составила 62 тыс. кв. метров. При пожаре пострадали четыре человека, один из них был госпитализирован.