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Открытое горение на складе Wildberries в Пензенской области ликвидировано

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение на складе Wildberries в Пензенской области, возникшее после атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

"Напомню, что огонь тушили более 100 пожарных с привлечением 50 единиц спецтехники. Также были задействованы два пожарных поезда и авиация МЧС", - написал он в своем канале в Мах в пятницу.

По данным губернатора, к настоящему моменту пожарный вертолет, привлечение которого позволило ускорить локализацию огня, завершил свою работу.

"На объекте остались несколько расчетов, которые занимаются проливкой и разборкой конструкций", - написал Мельниченко.

Губернатор также сообщил, что житель региона, накануне пострадавший при атаке, выписан из больницы.

Ранее Мельниченко информировал, что в рано утром в четверг БПЛА атаковали склад Wildberries. По его данным, площадь возгорания после атаки составила 62 тыс. кв. метров. При пожаре пострадали четыре человека, один из них был госпитализирован.

Олег Мельниченко Wildberries Пензенская область
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Открытое горение на складе Wildberries в Пензенской области ликвидировано

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