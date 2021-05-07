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В домах двух жителей Ингушетии нашли взрывные устройства и оружие

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Полицейские и сотрудники ФСБ обнаружили оружие, боеприпасы и несколько самодельных взрывных устройств в домах двух жителей республики, мужчины задержаны и доставлены в изолятор временного содержания, сообщила пресс-служба МВД по Ингушетии в пятницу.

Так, у жителя села Средние Ачалуки, 1992 года рождения, нашли два унифицированных запала для ручных гранат, две боевые осколочные гранаты Ф-1, самодельное взрывное устройство, травматический пистолет и 250 единиц различных боеприпасов к ручному стрелковому оружию.

У его односельчанина, 1991 года рождения, обнаружили два самодельных взрывных устройства (сообщается, что их уничтожили на месте), самодельный пистолет, изготовленный на базе пистолета Макарова, пять пистолетных патронов калибра 9 мм и один магазин к пистолету Макарова.

Мужчины стали фигурантами уголовных дел по ч. 1 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов) и ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ.

МВД ФСБ Ингушетия

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