Чиновника ингушского Минспорта уличили в растрате почти 1 млн рублей

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В Минспорта Ингушетии выявили крупную растрату бюджетных средств. Обнаружить ее удалось сотрудникам полиции и ФСБ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе республиканского МВД.

Было установлено, что 45-летний госслужащий подготовил платежные ведомости с недостоверными сведениями о расходовании средств, выделенных для проведения Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа в 2015 году в Махачкале на сумму 1 млн 524 тыс. руб..

Анализ документов показал необоснованное расходование более 930 тыс. руб., которые чиновник присвоил.

В действиях чиновника усматриваются признаки преступления по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).