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Житель Петербурга задержан за нападение с ножом на школьницу

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Мужчина с ножом напал на девятиклассницу в Петроградском районе Петербурга, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. Он был задержан по месту жительства на Васильевском острове.

По данным полиции, накануне на Большом проспекте Петроградской стороны подозреваемый напал на 15-летнюю школьницу. Свои действия он объяснил тем, что, как ему показалось, девочка хотела у него "что-то отобрать".

Полиция проверяет, не состоял ли мужчина на учете в психоневрологическом диспансере.

Пострадавшая школьница находится в удовлетворительном состоянии.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

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