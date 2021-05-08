Путин назвал положительным процессом отправку средств таджикскими мигрантами

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - России не хватает "рабочих рук" в ряде отраслей экономики, делается все для того, чтобы работающие в РФ мигранты из Таджикистана комфортно себя чувствовали, заявил президент РФ Владимир Путин.

В ходе переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном российский лидер отметил, что мигранты отправляют из России достаточно большой объем средств, чтобы поддержать свои семьи, которые остались в Таджикистане. "Я считаю, что это абсолютно положительный процесс", - сказал президент РФ.

"Важный вопрос трудовых мигрантов. Знаю, что этот вопрос чувствительный для Таджикистана. Мы все делаем для того, чтобы люди себя чувствовали комфортно, тем более, что реально рабочих рук у нас в настоящее время не хватает в целых отраслях экономики", - сказал Путин.