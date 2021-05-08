Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:47Заразились
на 08.05В России 4 871 843+8 329В мире 156 901 680+831 324

Путин назвал положительным процессом отправку средств таджикскими мигрантами

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - России не хватает "рабочих рук" в ряде отраслей экономики, делается все для того, чтобы работающие в РФ мигранты из Таджикистана комфортно себя чувствовали, заявил президент РФ Владимир Путин.

В ходе переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном российский лидер отметил, что мигранты отправляют из России достаточно большой объем средств, чтобы поддержать свои семьи, которые остались в Таджикистане. "Я считаю, что это абсолютно положительный процесс", - сказал президент РФ.

"Важный вопрос трудовых мигрантов. Знаю, что этот вопрос чувствительный для Таджикистана. Мы все делаем для того, чтобы люди себя чувствовали комфортно, тем более, что реально рабочих рук у нас в настоящее время не хватает в целых отраслях экономики", - сказал Путин.

Владимир Путин Таджикистан Эмомали Рахмон

Новости

Что произошло за день: суббота, 8 мая

Путин объявил об укреплении российской военной базы в Таджикистане

Путин объявил об укреплении российской военной базы в Таджикистане

"Газпром" предложил бесплатно поставлять газ для "Вечных огней"

"Газпром" предложил бесплатно поставлять газ для "Вечных огней"

Поиски пропавшего на Камчатке вертолета возобновят с рассветом

На Камчатке организовали поиски пропавшего вертолета

На Камчатке потеряли связь с вертолетом Ми-8

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 8,3 тыс. случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено 8,3 тыс. случаев заражения коронавирусом

Что случилось этой ночью: суббота, 8 мая

Умершие знаменитости

Умер бывший член политбюро ЦК КПСС Егор Лигачев

Умер бывший член политбюро ЦК КПСС Егор Лигачев

Тело пятого погибшего нашли в сгоревшем сварочном цехе в Мытищах

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');