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Песков заявил о проявлениях неонацизма в Европе и на Украине

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Россия фиксирует проявления неонацизма в странах Европы, на Украине и в Прибалтике, и для нее это неприемлемо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Путина на параде Победы о "сборище недобитых карателей".

"Ни для кого не секрет, что в европейских странах все больше поднимают голову неонацисты, и европейцы с ними борются. Конечно, это неприемлемо для нашей страны. На Украине, в некоторых странах Прибалтики, действительно, мы видим тех же неонацистов", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ, слова которого цитирует радиостанция "Говорит Москва", напомнил, в частности, о добровольческой дивизии СС "Галичина", отметив, что ее последователи "маршировали совсем недавно в Киеве".

"Поэтому эти проявления вполне очевидны", - подчеркнул Песков.

Владимир Путин, выступая на параде в честь Дня Победы, подчеркнул, что сегодня есть свидетельства попыток переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей. "Мы видим сборища недобитых карателей, их последователей", - отметил он.

Дмитрий Песков Владимир Путин

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