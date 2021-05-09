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"Роскосмос" опубликовал снимки парадов Победы в российских городах

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Российские спутники дистанционного зондирования Земли серии "Ресурс-П" сфотографировали военные парады, приуроченные к 76-й годовщине победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, которые проходят в воскресенье по всей стране, сообщил "Роскосмос".

Снимки госкорпорация публикует на своем сайте и в соцсетях.

Спутники "Ресурс-П" расположены на околокруговой, солнечно-синхронной орбите со средней высотой 475 км.

"Они предназначены для высокодетального, детального широкозахватного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения поверхности Земли и передачи данных по радиоканалу на наземные пункты приема информации", - информирует "Роскосмос".

По его данным, информация, получаемая со спутников данного типа, "может использоваться для обеспечения запросов государственных и коммерческих заказчиков". "А также - в целях развития международного сотрудничества России в области контроля и охраны окружающей среды и решения других актуальных задач дистанционного зондирования Земли", - говорится в сообщении.

Роскосмос

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