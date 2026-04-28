Тела всех шести погибших под лавиной на руднике обнаружили в Бурятии

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Поисковые работы завершены на руднике "Ирокинда" (группа "Z.Голд") в Муйском районе Бурятии на месте схода лавины, найдены тела всех шести погибших, сообщает МЧС России.

"Тела еще двух погибших обнаружили на месте схода лавины на руднике "Ирокинда". Все шесть человек извлечены из-под завала снежной массы. Поисковые работы завершены", - говорится в сообщении.

В Бурятии возбуждено уголовное дело о сходе снежной лавины на людей в руднике

Ранее были обнаружены четверо погибших.

Как сообщалось, во вторник снежная масса сошла на девять человек, которые расчищали технологическую дорогу. Выбраться самостоятельно смогли только три человека. Лавина накрыла промышленную площадку штольни №90 рудника "Ирокинда".

Протяженность лавины составила 150 метров, ширина - 50 метров, а глубина снежного покрова варьируется от трех до шести метров. Общий объем снежной массы оценивается в пределах от 22,5 тыс. до 45 тыс. кубометров.

В региональном СУ СКР уточнили, что работники расчищали площадку после схода снега, который произошел в районе рудника 24 апреля. Тогда травмы получили два человека. Оба случая расследуются в рамках уголовных дел.

Рудник "Ирокинда" до 2023 года входил в состав Nordgold. Сейчас вместе с другим бывшим активом Nordgold - рудником "Зун-Холба" образует группу "Z.Голд". Бенефициаром является Александр Зокин.

