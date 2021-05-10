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Путин забил восемь шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Команда Легенд хоккея, в составе которой на лед в понедельник вышел президент РФ Владимир Путин, победила в гала-матче с сборной Ночной хоккейной лиги в Сочи со счетом 13:9.

СпортПутин вышел на лед в матче Ночной хоккейной лиги в СочиЧитать подробнее

Путин забил восемь шайб, первую - на 29-й секунде с передачи Павла Буре. Президент также записал на свой счет одну результативную передачу. В итоге команда Легенд хоккея победила в матче со сборной НХЛ со счетом 13:9.

Матч приурочен к 75-летию отечественного хоккея и 60-летию первого полета человека в космос.

Ночная хоккейная лига была организована 15 декабря 2011 года после встречи Путина и легендарных ветеранов отечественного хоккея. На ней речь шла о необходимости развития любительского хоккея.

Задачей Лиги, получившей громкую аббревиатуру НХЛ, является привлечение взрослых мужчин и женщин к спорту. Ее смысл - поддержать тех, кто ближе к ночи, после работы, предпочитает сыграть в хоккей, а не посидеть перед телевизором.

Путин начал кататься на коньках зимой 2011 года после того, как дал обещание участникам Российской юношеской сборной по хоккею. Тренировал Путина заслуженный мастер спорта Алексей Касатонов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал тогда "Интерфаксу", что тренировки проходили нечасто - иногда один раз в неделю, иногда раз в две недели, но бывало и несколько дней подряд. По словам пресс-секретаря, это в любом случае всегда происходило глубоко после полуночи, Путин заезжал на тренировку по дороге домой.

Владимир Путин

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