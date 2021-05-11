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Один человек погиб при пожаре в гостинице в Южно-Сахалинске

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту гибели мужчины при пожаре в частной трехэтажной гостинице в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба Следственного управления (СУ) СКР по Сахалинской области.

"По факту обнаружения тела неустановленного мужчины при тушении возгорания в жилом доме по улице Яблочной (дом использовался как частная гостиница - ИФ) возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности", - говорится в сообщении.

Причина смерти мужчины пока не установлена, тело направлено на судебно-медицинское исследование. В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям лиц, ответственных за состояние противопожарной безопасности в жилом помещении, а также приняты меры профилактического характера, сообщает пресс-служба.

Прокуратура также проводит свою проверку по факту пожара, в ходе которой даст оценку "законности предоставления помещений дома для временного проживания граждан", сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.

В ночь на понедельник в Южно-Сахалинске по улице Яблочной загорелся трехэтажный жилой дом на площади 350 квадратных метров. Пожар ликвидировали в понедельник в 16:07 (08:07 мск понедельника), дом полностью выгорел, причины пожара выясняются. В мэрии Южно-Сахалинска сообщили, что дом использовался в качестве гостиницы.

Южно-Сахалинск

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