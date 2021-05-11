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Несколько тонн анчоусов выбросило на берег во Владивостоке

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Массовый выброс рыбы произошел на острове Русский во Владивостоке, ученые объясняют это воздействием природных факторов.

"Это анчоус японский, обычный вид для наших вод, правда, для теплого времени года. В этом году анчоус подошел раньше, возможно, это связано с увеличением численности этого вида. Попал в холодную воду, из-за чего стал обездвижен и волнами рыбу выбросило на берег", - сообщил "Интерфаксу" заместитель руководителя Тихоокеанского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО) Игорь Мельников.

По его оценке, на берег выбросило несколько тонн анчоуса. Ущерба популяции это не нанесет. Для России анчоус японский - непромысловый вид.

В ТИНРО, основываясь на регулярных комплексных исследованиях Японского моря и прибрежных вод Приморья, отмечают, что подходы анчоуса в начале мая - нечастое явление. Обычно эта теплолюбивая рыба распространяется в летнее время, когда вода достаточно прогрелась. Температура воды в заливе Петра Великого в последнюю неделю была в районе 5-7 градусов, что ниже привычной температуры обитания анчоусов.

Жители Владивостока в соцсетях публикуют фото и видео рыбы, выброшенной на берег, местами пляж густо усеян рыбой.

Владивосток

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