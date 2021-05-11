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Калининградец спас ежика с пакетом из-под лапши на голове

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Житель Калининграда минувшей ночью спас ежика, оказавшегося на проезжей части дороги с непрозрачным пакетом на голове, следует из видеоотчета калининградца в одной из социальных сетей.

На видеокадрах видно, как по белой разметке посреди проезжей части бежит ежик, на голове которого оказался пакет от лапши быстрого приготовления. Видно, что маленькое животное совершенно не ориентируется в пространстве.

Калининградец догоняет ежика и снимает с его головы пакет. Он останавливается, разворачивается на переходе и убегает.

Калининград

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