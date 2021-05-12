На лесной заимке в Красноярском крае убили двух человек

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Следователи устанавливают обстоятельства убийства хозяина заимки и его работника в Красноярском крае, сообщает в среду пресс-служба СУ СКР по региону.

9 мая в региональный СКР поступило сообщение о том, что в 20 км от села Колмогорово на заимке был убит 35-летний хозяин. Позднее в ходе перестрелки, завязавшейся между братьями убитого мужчины и его 42-летним работником, последний также получил смертельное ранение.

По предварительной версии следствия, 9 мая жителю Колмогорово позвонила сестра и сообщила о том, что, возможно, их брата, проживающего на заимке, убил работник. Чтобы проверить эту информацию, мужчина со своим братом отправились пешком через болота к избушке на заимке.

"Дойдя до места, в избушке они обнаружили тело хозяина", - говорится в сообщении. В этот момент работник, совершивший данное преступление, выстрелил в одного из братьев и ответным выстрелом был убит.

По факту убийства хозяина заимки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.