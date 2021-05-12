Минприроды РФ подготовило законопроект "об окраске" экоштрафов

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Минприроды направило в правительство законопроект, по которому средства от экологических штрафов будут направляться только на экологию.

Глава ведомства Александр Козлов отметил, что достоверно известно о почти 29 тысячах объектах накопленного вреда - это заброшенные скважины, затонувшие в акваториях корабли, свалки около городов.

"Это то, что мы видим, что оцифровано, что фигурирует в планах по утилизации. А сколько того, что неизвестно? Наша задача выявить все "горячие точки" и оценить вред здоровью и природе. Задача непростая и дорогая. Президент в своём послании Федеральному Собранию сказал, что деньги от экологических поступлений (штрафы, экосборы) будут направляться исключительно на экологию. Изменения в закон "Об охране окружающей среды", которые закрепят это на всероссийском уровне, мы уже подготовили и направили в правительство", - сказал Козлов.

Он сообщил, что в России в настоящее время порядка 23 млрд рублей было возмещено за нанесение ущерба природе. Эти средства распределены в разные уровни бюджета - муниципальный, региональный и федеральный.

"Мы провели небольшой анализ, порядка 23 млрд рублей на сегодняшний день мы имеем возмещенного ущерба за нанесенный вред природе, они (распределяются) в разные уровни бюджета", - сказал Козлов.

По его словам, только 2% из этих средств направлены на защиту окружающей среды. "Эти деньги поступают (в бюджет) по "котловому принципу", на них строятся школы, больницы и многое другое, то, что важно для людей, но они не идут на нужды экологического возмещения ущерба", - отметил министр.