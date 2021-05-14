42 единицы транспорта пропали из муниципального учреждения в Красноярском крае

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено после прокурорской проверки имущества муниципального казенного учреждения "Служба заказчика Балахтинского района", где выявлен факт хищения 42 единиц транспорта, сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

Дело возбуждено по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).

"Установлено, что на балансе муниципалитета числится 42 единицы транспортных средств: грузовые автомобили, самоходная техника, которые с 2017 года переданы в оперативное управление учреждения. При проверке фактического наличия указанной техники ее местонахождение не установлено", - говорится в сообщении.

Ущерб бюджету оценен в 1,3 млн рублей, расследование дела находится на контроле прокуратуры.