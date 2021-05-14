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В Хакасии сработал загадочный аварийный радиомаяк воздушного судна

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Радиомаяк, подававший в пятницу сигналы бедствия, принятые в Красноярском крае, не значится в международной спутниковой поисково-спасательной системе. Об этом сообщили "Интерфаксу" в Западно-Сибирском СУ на транспорте СКР.

"Радиомаяк, который подавал сигнал бедствия, не зарегистрирован в системе Коспас-Сарсат (англ. Cospas-Sarsat, международная спутниковая поисково-спасательная система - ИФ)", - сказала старший помощник руководителя следственного управления Наталия Чернакова.

По данным следствия, в 11:50 по местному времени в 40 км от Абакана в Хакасии была зафиксирована работа аварийного радиомаяка неустановленного воздушного судна, на место вылетел спасательно-авиационный отряд.

Чернакова отметила, что при обследовании местности какого-либо воздушного судна не нашли.

Как сообщалось, ранее спасатели выдвинулись на поиски неустановленного воздушного судна, которое якобы передало в Новосибирск сигнал о бедствии.

Красноярский край Хакасия Абакан

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