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Беби-бум у кенгуру случился в Белгородском зоопарке

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Сразу три самки кенгуру Беннетта в Белгородском зоопарке недавно произвели на свет потомство, сообщается во "ВКонтакте" зоопарка.

Малыши появились в семействе кенгуру, где еще год назад было пять членов: папа, мама, двое их детей-погодок и самка Гранди, которая приехала из питомника Петербурга в 2019 году.

"Недавно на свет показался первый малыш, рожденный осенью (детеныши кенгуру не сразу обнаруживают себя, около полугода они сидят тихонько и не высовываются). Не успела разлететься эта чудесная новость, как еще из одной сумки выглянул любопытный кенгуренок", - говорится в сообщении.

На днях работники зоопарка увидели, что опустилась сумка Гранди. Это значит, что малыш подрос и скоро начнет появляться из сумки.

В зоопарке считают, что отцом является пожилой самец Бен, так как его сын Мишка еще слишком молод.

Кенгуру Беннетта обитают во влажных тропических лесах северо-востока Австралии. Масса взрослых кенгуру Беннета колеблется от 8 до 14 кг. В природе кенгуру живут группами, в состав которых входят самец и несколько самок.

Белгородский зоопарк, который размещался ранее в центре Белгорода, в 2016 году переехал в урочище Сосновка на окраине города. Сейчас его территория занимает 25 га и вмещает 45 экспозиций для животных с просторными уличными выгулами и отапливаемыми помещениями для зимовки. Для водоплавающих птиц обустроено большое искусственное озеро площадью около 2 га.

Белгород

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