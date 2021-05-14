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Два бывших конкурсных управляющих волгоградского метзавода осуждены за хищение

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Краснооктябрьский суд Волгограда вынес обвинительный приговор по делу о хищении имущества находящегося в стадии банкротства ЗАО "Волгоградский металлургический завод (ВМЗ) "Красный Октябрь" на сумму 8,5 млрд рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

Суд установил, что с февраля 2014 года по ноябрь 2015 года конкурсные управляющие ВМЗ Павел Пименов и Алексей Тарасов продавали акции завода по существенно заниженной стоимости. Они реализовывали ценные бумаги через подставные фирмы. В частности, в одном из случаев акции стоимостью около 3 млрд рублей оценили в 62 млн рублей.

Соучастниками Пименова и Тарасова стали гендиректор дочерней компании ВМЗ - ЗАО "Торговый дом "ВМЗ "Красный Октябрь" Роман Модзгвришвили, гендиректор ООО "ИВР" - председатель комитета кредиторов ВМЗ Сергей Зацепин и гендиректор ЗАО "АрконТорг" Диана Цхомелидзе.

"Обвиняемые совершили хищение путем растраты вверенного имущества, принадлежащего ЗАО "ВМЗ "Красный Октябрь", причинив указанному заводу ущерб на сумму 8,5 млрд рублей, а также существенный вред правам и законным интересам его кредиторов", - говорится в сообщении пресс-службы судов.

Суд признал Пименова и Тарасова виновными в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации и приговорил каждого к семи годам колонии общего режима и штрафу 600-700 тыс. рублей.

За растрату суд назначил Зацепину, Модзгвришвили и Цхомелидзе по пять лет колонии общего режима и штраф в 500 тыс. рублей.

Конкурсное производство на ВМЗ действует с октября 2012 года. На тот момент в реестр кредиторов ЗАО "Волгоградский металлургический завод "Красный Октябрь" были включены требования 82 конкурсных кредиторов на сумму 7,559 млрд рублей (основной долг).

На производственных площадях ВМЗ и по одному с ним юридическому адресу создано АО "Волгоградский металлургический комбинат "Красный Октябрь" (ВМК). Арбитражный суд Волгоградской области 8 ноября 2018 года признал ВМК банкротом и ввел конкурсное производство, отклонив ходатайства о прекращении производства по делу о несостоятельности в связи с погашением задолженности и о заключении мирового соглашения. Эти ходатайства заявляло АО "Златоустовский электрометаллургический завод" (ЗЭМЗ, Челябинская область): оно выкупило права требования у всех кредиторов ВМК на сумму около 600 млн рублей, а затем дочерняя компания меткомбината - ООО "Торговый дом "ВМК "Красный Октябрь" - их погасило.

Арбитражный суд Москвы в начале декабря 2019 года ввел в отношении ТД "ВМК "Красный Октябрь" процедуру наблюдения, 3 августа 2020 года ТД был признан банкротом.

В августе 2019 года Арбитражный суд Волгоградской области лишил компаниями Red October International S.A. и Segoa Ventures Ltd. контроля над заводом: офшорные фирмы действовали в обход законодательства и незаконно приобрели контрольный пакет акций "Красного Октября".

Дмитрий Герасименко, бенефициар швейцарской Red October International, которая владела 100% акций ВМК "Красный Октябрь", называл происходящее вокруг предприятия "попыткой давления и рейдерского захвата".

В отношении Герасименко возбуждено уголовное дело, связанное с созданием ВМК "Красный Октябрь" на базе части активов ВМЗ "Красный Октябрь". По версии следствия, Герасименко провел незаконное отчуждение по заниженной стоимости имущества ВМЗ "Красный Октябрь" в ходе процедуры банкротства. Он объявлен в международный розыск, покинул территорию РФ, сообщал, что находится на Кипре.

Кредиторы на собрании 4 февраля 2019 года приняли решение не прекращать хозяйственную деятельность меткомбината.

Предприятие выпускает около 900 марок стали, является крупным производителем металлопроката для авиационной, автомобильной, атомной, химической и газовой промышленности.

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