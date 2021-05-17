Предельная отпускная цена вакцины "Спутник Лайт" составит 342,36 руб.

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Вакцина "Спутник Лайт" обойдется государству в 342 рубля 36 копеек за дозу - такую отпускную цену зарегистрировала Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

"ФАС согласовала предельную отпускную цену на "Спутник Лайт" на уровне 342,36 рублей. После регистрации цены вакцина поступит в гражданский оборот", - говорится в сообщении ведомства в понедельник.

"Спутник Лайт" стала четвертой отечественной вакциной, допущенной в России для профилактики коронавирусной инфекции.

"Спутник Лайт" был зарегистрирован Минздравом РФ в начале мая. Кроме того, министерство включило вакцину в рекомендации по профилактике коронавируса.

"Спутник Лайт" - это один укол вакцины "Спутник V". В свою очередь "Спутник V" вводится двукратно, его эффективность, по предварительным данным третьей фазы клинических испытаний, опубликованных в журнале The Lancet, составила 91,6%.

По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, "Спутник Лайт" способен стать эффективным временным решением для многих стран, находящихся на пике заболеваемости новой коронавирусной инфекции, и стремящихся спасти как можно больше жизней своих граждан. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что вакцина также может быть использована и внутри страны для ревакцинации.