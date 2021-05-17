Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:56Заразились
на 16.05В России 4 940 245+8 554В мире 162 788 478+266 752

Предельная отпускная цена вакцины "Спутник Лайт" составит 342,36 руб.

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Вакцина "Спутник Лайт" обойдется государству в 342 рубля 36 копеек за дозу - такую отпускную цену зарегистрировала Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

"ФАС согласовала предельную отпускную цену на "Спутник Лайт" на уровне 342,36 рублей. После регистрации цены вакцина поступит в гражданский оборот", - говорится в сообщении ведомства в понедельник.

В РоссииВакцина "Спутник Лайт" будет защищать от коронавируса 4-5 месяцевВакцина "Спутник Лайт" будет защищать от коронавируса 4-5 месяцевЧитать подробнее

"Спутник Лайт" стала четвертой отечественной вакциной, допущенной в России для профилактики коронавирусной инфекции.

"Спутник Лайт" был зарегистрирован Минздравом РФ в начале мая. Кроме того, министерство включило вакцину в рекомендации по профилактике коронавируса.

"Спутник Лайт" - это один укол вакцины "Спутник V". В свою очередь "Спутник V" вводится двукратно, его эффективность, по предварительным данным третьей фазы клинических испытаний, опубликованных в журнале The Lancet, составила 91,6%.

По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, "Спутник Лайт" способен стать эффективным временным решением для многих стран, находящихся на пике заболеваемости новой коронавирусной инфекции, и стремящихся спасти как можно больше жизней своих граждан. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что вакцина также может быть использована и внутри страны для ревакцинации.

Хроника 09 января 2020 года – 17 мая 2021 годаПандемия коронавируса
Спутник Лайт ФАС Коронавирус

Новости по теме

Новости

В Минсельхозе заявили о возможном подорожании сахара

В Минсельхозе заявили о возможном подорожании сахара

Что случилось этой ночью: понедельник, 17 мая

"Известия" узнали о предложении Голиковой расширить применение маткапитала

Что произошло за день: воскресенье, 16 мая

Суд арестовал очередного участника банды Басаева

Российские военные сообщили о корабле ВМС Великобритании в Черном море

Пандемия коронавируса

Более 40% россиян не хотят делать прививку от COVID-19 в любом случае

Более 40% россиян не хотят делать прививку от COVID-19 в любом случае
Пандемия коронавируса

В России выявили более 8,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

В России выявили более 8,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

В РФ до конца года заработает общая система с данными из разных реестров и баз

Что случилось этой ночью: воскресенье, 16 мая

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');